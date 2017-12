30 bolsas de estudo no Reino Unido

E-book lançado pela loveUK detalha 30 opções de bolsas de estudo para graduação, mestrado e doutorado.

O loveUK, iniciativa do Instituto Global Attitude para a promoção de educação e cultura britânica no Brasil, lançou um e-book gratuito com 30 opções bolsas de estudo para cursos de bacharelado, mestrado e doutorado no Reino Unido.

As bolsas para Bacharelado são, em sua maioria, parciais, e oferecem desconto no valor da anuidade cobrada pela universidade. São destinadas a estudantes que querem fazer graduação no Reino Unido ou a interessados em um segundo curso superior. Para o mestrado, as ofertas, também parciais, são mais amplas e abrangentes em áreas de estudo. Variam de £1.000 a £10.000, o que representa uma redução considerável no valor total do programa. As ofertas mais generosas são para o doutorado. Quase todas englobam integralmente as mensalidades e oferecem uma remuneração mensal para auxiliar com a manutenção do aluno.

Todas as bolsas no Reino Unido funcionam com base em mérito, excelência acadêmica e/ou profissional e, no doutorado, qualidade e relevância do projeto de pesquisa. E cada bolsa oferecida tem especificidades relacionadas a documentação, prazos e abrangência.

As informações deste e-book podem ser consultadas, a qualquer momento, com a assessoria gratuita do loveUK. O serviço é personalizado e gratuito. O loveUK ajuda você no seu processo de admissão e candidatura para a universidade, incluindo revisão de documentação e preenchimento de vistos e formulários.

Neste terceiro e-book lançado pelo loveUK, você vai conhecer todos os detalhes sobre as bolsas e também vai saber qual é a documentação necessária para cada processo de candidatura. Faça o download gratuito AQUI.

Sobre o loveUK:

Iniciativa do Instituto Global Attitude para a promoção de educação e cultura britânica no Brasil. Auxiliam brasileiros em todas as etapas do processo de admissão em universidades britânicas para cursos de graduação, mestrado, cursos de inglês ou de verão, de maneira individual e personalizada. E o melhor de tudo: gratuitamente. O loveUK é parceiro de 25 universidades no Reino Unido, sendo seis delas parte do Russell Group, mais conhecido como a “Ivy-League britânica”.

Sobre o Instituto Global Atittude:

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) baseada em São Paulo, o Global Atittude assessora organizações, empresas e governos na promoção de cooperação internacional. Inspira, capacita e fortalece processos transformativos no Brasil e no mundo. O Instituto possui dois programas inovadores: Diplomacia Civil, que coordena delegações de jovens brasileiros para conferências internacionais e o loveUK.

Andrea Tissenbaum, a Tissen, escreve sobre estudar fora e a experiência internacional. Siga o Blog da Tissen no Facebook e no Twitter.

Fonte: loveUK