12 bolsas para doutorado na Universidade de Copenhague

As bolsas são para três departamentos da Faculdade de Ciências Humanas. Foco em estudos linguísticos, literários, mídia e comunicação. Inscrições até 06/02.

Fundada em 1479, a Universidade de Copenhague é a mais antiga instituição de ensino superior e pesquisa da Dinamarca. Membro da International Alliance of Research Universities (IARU), está ranqueada entre as melhores da Europa. É uma escola rica em tradição e moderna em perspectiva, que oferece aos alunos a oportunidade de desenvolverem seus talentos em um ambiente de trabalho muito colaborativo.

Ranqueada em 63o lugar pelo Times Higher Education, a Faculdade de Ciências Humanas está oferecendo quatro bolsas de estudo em cada um dos seguintes departamentos:

– English, Germanic and Romance Studies (4 bolsas)

– Media, Cognition and Communication (4 bolsas)

– Nordic Studies and Linguistics (4 bolsas)

Os cursos/bolsas têm início em 1 de setembro de 2018 e se estendem por até três anos. As inscrições ficam abertas até 6 de fevereiro de 2018 e devem ser feitas online. Saiba mais AQUI.

Mas antes de submeter sua candidatura, interessados devem refletir sobre como seu projeto se relaciona com as atividades de pesquisa e o perfil acadêmico do departamento ao qual pretendem se afiliar:

> Departmento de estudos ingleses, germânicos e línguas românticas

Oferece programas sobre estudos linguísticos, literários, culturais e históricos em Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Italiano, Espanhol e Português. Saiba mais AQUI.

> Departamento de mídia, cognição e comunicação

Explora as condições básicas para a cognição e a comunicação humanas expressas em diferentes instituições e meios de comunicação ao longo das mudanças históricas e sociais. Foco nos seguintes segmentos de pesquisa: educação, cinema, mídia e comunicação, filosofia e retórica. Saiba mais AQUI.

> Departamento de estudos nórdicos e linguística

Pesquisa, divulgação e ensino nas áreas do patrimônio cultural nórdico e nas abordagens socio linguísticas e tecnológicas modernas da linguagem. Trabalham com disciplinas filológicas, como estudos manuscritos e literários, pesquisa de nomes e mudanças de linguagem, tecnologia de linguagem humana e ciência de dados. Saiba mais AQUI.

A avaliação dos candidatos para as bolsas de estudo levará em conta seu histórico e desempenho acadêmicos: notas, competências em idiomas, publicações e outras atividades. Além disso, as propostas de projetos de doutorado e planos de estudo serão avaliadas a partir de sua originalidade, escolha de teoria e método, relevância disciplinar e perspectivas de conclusão dentro do prazo requerido de 36 meses.

Requisitos para candidatura:

– Diploma de mestrado (caso não esteja disponível até 06/01, uma declaração da universidade constando que o candidato finalizará sua tese antes de iniciar o doutorado pode ser apresentada).

– Histórico escolar do mestrado realizado com uma descrição oficial do sistema de notas utilizado pela universidade (grading scale).

– Diploma de Graduação / Bacharelado e histórico escolar do curso incluindo a mesma descrição oficial do sistema de notas utilizado pela universidade.

– Descrição detalhada do projeto de doutorado contendo os objetivos gerais, reflexões sobre o método e design, e um cronograma. Saiba mais AQUI.

– Currículo, incluindo listagem das publicações realizadas (se disponível).

– Excelentes habilidades de comunicação em inglês. Os resultados de um exame de proficiência no idioma podem ser solicitados (IELTS ou TOEFL).

Obs. Traduções juramentadas da documentação acadêmica devem ser apresentadas quando a mesma não tiver sido emitida originalmente em inglês, alemão, francês, espanhol, dinamarquês, norueguês ou sueco.

A tradução dos diplomas / certificados e transcrições deve ser feita ou aprovada por:

– Tradutor juramentado

– Embaixada ou Consulado do país onde o documento original foi emitido

– Consulado / Embaixada da Dinamarca

A aceitação em um dos programas é condição prévia para receber a bolsa, que inclui as mensalidades do curso e um salário. Em contrapartida, os bolsistas – PhD Scholars, lecionam nos cursos de graduação e/ou mestrado da universidade de Copenhague ou desenvolvem trabalhos relacionados à pesquisa e ensino. Saiba mais AQUI.

Esta oportunidade é incrível, boa sorte pra você! E um feliz 2018, é claro!

