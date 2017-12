O progresso do aprendizado requer práticas eficientes e inovadoras de ensino

*Isabel Ramirez

Queremos compartilhar e comentar com vocês, alunos e pais, matéria da revista Veja, publicada em uma de suas últimas edições do ano passado, sobre as práticas adotadas nas escolas mais inovadoras do mundo e em dois novos colégios do Rio de Janeiro. A matéria ressalta que “o caminho da inovação no ensino não tem nada de alternativo. Disciplinas, metas, provas, livros e mestres continuam ativos e operantes. As duas novas escolas têm claros objetivos de aprendizado, mas não engessam o aluno”. Há muitos anos já aplicamos algumas dessas práticas no Berlitz, que consideramos fundamentais para o progresso dos alunos.

FEEDBACK: o feedback constante é essencial. Trabalhando com grupos pequenos podemos melhor conhecer cada um deles e oferecer um feedback individualizado. Isso gera no aluno um sentimento de realização e o ajuda a identificar os pontos a desenvolver.

FLIPPED CLASSROOM: assistir a aulas gravadas ou on-line e fazer exercícios no computador antes da aula. O tempo em sala é para debates e esclarecimentos de dúvidas. Em programas blended, o aluno estuda primeiramente na plataforma on-line; nas aulas presenciais ou via Skype/telefone, ele ativa e reforça o aprendizado em mini debates, dramatizações e apresentações.

Alguns jovens, que já estão direcionados para uma carreira profissional ou querem empreender logo cedo, podem também viver a experiência dos workshops Business Communication Skills, onde estudos de casos são previamente lidos como preparação para simulações que ocorrem nas aulas.

Um fator chave para o sucesso é o acompanhamento rigoroso e detalhado do progresso do aluno nas atividades que antecedem às aulas. A preparação das aulas precisa contemplar uma visão clara das metas, interesses, progresso e pontos a serem melhorados.

TUTOR: os programas individuais e em grupos reduzidos permitem uma atenção individualizada. Com um histórico detalhado de cada aluno, identificam-se lacunas e progresso. O papel do tutor é fundamental nesse processo. No programa Fit For You, por exemplo, combinam-se estudo online e aulas via telefone, de forma que o instrutor possa acompanhar o desempenho do aluno na plataforma online, recomendar novos exercícios e traçar novas metas.

GAMIFICATION: a ferramenta proporciona o aprendizado através de jogos que estimulam o raciocínio lógico, planejamento estratégico e defesa de posições sem agressão. Desenvolvem-se as habilidades emocionais, como saber perder e manter a calma em momentos decisivos. No Berlitz, essa ferramenta é empregada nos programas de programas Kids & Teens, nos quais os alunos competem, desenvolvem raciocínio e estratégia e aprendem a lidar com a frustração de diferenças e insucessos.

Também os adultos podem ser beneficiar com o gamification. Por meio dele, realizam debates, apresentações, atividades de resolução de problemas e simulações. Esses exemplos de atividades confirmam que o gamification é estimulante porque promete deixar mais leves e divertidas as coisas duras da vida.

*Isabel Ramirez é diretora de Currículo e Treinamento do Berlitz Brasil