Eba, férias! Socorro!

As férias escolares estão chegando. Para a garotada, eba! Para muitos pais, mais um dilema: as crianças entram em férias e eles não. Muitas vezes não conseguem conciliar sua agenda para viajar, brincar e passear juntos. O que fazer diante dessa situação? Como oferecer um período de férias aos filhos, em que poderão descansar de sua rotina e ao mesmo tempo se divertirem sem deixar os pais preocupados e com sentimento de culpa? Uma solução fácil e interessante são os famosos cursos de férias, oferecidos muitas vezes no próprio colégio ou em outra instituição.

Para os pais que não querem deixar os filhos ligados o tempo todo nos joguinhos de computador ou vendo TV, atividades que desgastam e cansam logo, há cursos de férias para todos os gostos e bolsos. Eles devem ser considerados como uma boa opção que atende a duas necessidades, imediata e de futuro. Por ser um momento do ano tranquilo, o curso acaba sendo também uma excelente oportunidade para que nossos filhos desenvolvam habilidades que poderão auxiliá-los no desenvolvimento de suas vidas acadêmica e social.

Muitos centros de idiomas, como o Berlitz, oferecem cursos de férias com atividades recreativas. Além de aulas dinâmicas e divertidas, é uma chance para crianças e jovens alavancarem seus conhecimentos em Inglês de forma lúdica, sem aquela sensação de que “passei as férias no colégio”.

Nas férias, a criança poderá desenvolver seus conhecimentos em um idioma estrangeiro, aprender a cozinhar, cantar, a tomar gosto por um instrumento musical ou aprender uma nova modalidade esportiva. O importante é que as atividades possam contribuir para o seu bom desenvolvimento de forma divertida, prazerosa, sem sobrecarregá-la, fugindo da rotina da escola regular. Não cobrar muita disciplina, deixar que fique alguns momentos sem fazer nada são atitudes que contribuem para que esse recesso tenha outro ritmo.

Quer ter certeza que um curso de férias será produtivo e interessante para seu filho? Faça com que ele se envolva no processo de escolha do programa, que poderá ser mais de um. Foque no desenvolvimento de habilidades diversas, mesclando opções, como duas semanas de curso de férias em Inglês e mais duas em escolinha de tênis.

Além de todos esses benefícios para ambos os lados, pais e filhos, os cursos de férias podem ser uma excelente oportunidade de sociabilização. Os jovens vão poder ampliar seu universo de amigos com interesses em comum, e poderão fazer parte de suas mídias sociais, aprendendo desde cedo a construir uma rede de relacionamentos que pode se consolidar ao longo de sua vida.

Rosemary Paulon – Diretora Kids Brasil