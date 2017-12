Para fechar o ano, musical com 140 estudantes

Muitas escolas têm como tradição comemorar o fim do ano letivo com um evento que reúna professores, alunos e familiares. Esta comemoração pode ter vários formatos – da festa convencional a uma palestra, passeio ou apresentação. Mas, de qualquer forma, o evento acaba se tornando uma das atividades mais esperadas do ano por toda a comunidade envolvida. E é claro que todos esperam sempre mais. No Aprendendo a Aprender, o evento deste ano será inusitado: um musical.

Há 13 anos, a escola apresenta uma peça teatral para celebrar o fim de mais um ano. Desta vez, “Dançar a Magia das Trilhas Sonoras”, de autoria da professora Marisa de Barros, será apresentado em 19 de novembro. Será uma viagem por trilhas sonoras que marcaram época, incluindo desde as velhas cantigas de roda até composições atuais – algumas escolhidas pelos alunos -, como músicas do repertório de jovens ídolos, como Justin Bieber e Silentó.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Cento e quarenta estudantes estão no elenco, com idades que variam dos 2 aos 13 anos. Segundo a professora Marisa de Barros, as crianças encamparam totalmente a ideia da montagem. “Eles estão ensaiando com muita dedicação e empenho há dois meses. A opção pelo musical apareceu porque, neste formato, é possível desenvolver diversas áreas da arte em um só trabalho. Conseguimos trabalhar dança, disciplina, dramatização e expressão corporal. E o trabalho, como um todo, ajuda na construção da educação”, relata.