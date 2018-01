Na Semana da Criança a ordem é diversão

O Dia da Criança é uma data muito esperada. Famílias inteiras se preparam para diversão. Uma peça teatral infantil ou um filme da temporada são opções sempre lembradas. Outra atividade que costuma agradar é aquele passeio e lanche no shopping. Ah, e ganhar brinquedo, claro. No dia dos pequenos os pais se rendem.

O Colégio Aprendendo a Aprender decidiu estender a comemoração do Dia da Criança, e, em vez de celebrar apenas um dia, a escola criou a “Semana da Criança”, com quatro dias de brincadeiras e interação entre os alunos — mas sem se esquecer dos estudos.

Na segunda-feira os estudantes participaram de gincanas como corrida de saco, corrida da colher com batata e jogos com bexigas. Outra novidade: as crianças puderam esquecer os uniformes escolares e, no lugar deles, usar a camisa do time do coração (é a Festa dos Times). Na terça foi a vez do uniforme do super-herói ou da princesa favoritos. Neste dia os alunos tiveram uma surpresa: receberam a visita de Superman, Super Girl e da princesa Bella.

Nesta quarta-feira, no Dia da Criança, os estudantes não irão para o colégio. Essa é afinal a data de ganhar brinquedo e aproveitar o feriado com irmãos, pai e mãe. Na volta, na quinta-feira, será realizada a Festa do Contrário, na qual as crianças usarão as roupas ao avesso. Outra atração será a tão aguardada “contação de histórias”, na qual os pequenos ouvintes serão brindados com contos de livros como “Bruxa, Bruxa Venha à minha Festa”, de Arden Druce, “O Duende da Ponte”, de Patricia Wolff, e “Palavras, Palavrinhas e Palavrões”, de Ana Maria Machado.

Adriani Escudero Magalhães, coordenadora pedagógica do colégio, aborda a importância desta semana para as crianças: “o objetivo é estimular a reflexão e o desenvolvimento de ações educacionais, tendo como base a importância do ato de brincar, uma das primeiras possibilidades que a criança tem para conhecer o mundo ao seu redor”, afirma Adriani.

Encerrando a “Semana da Criança”, o Aprendendo agendou uma confraternização especial, um lanche comunitário. Cada estudante leva um prato de doce ou salgado para dividir com os amiguinhos. E já que a ordem é brincar, o colégio irá disponibilizar cama elástica e piscina de bolinhas para todos se divertirem até não poder mais. Para que as crianças possam desfrutar dos brinquedos sem a necessidade de enfrentar demoradas filas, a escola fez uma escala de horários. Cada turminha pode aproveitar o dia sem preocupações e brincando muito.