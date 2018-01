Música, prazer e aprendizado em todas as idades

Em 2007, o colégio Aprendendo a Aprender iniciou o projeto de musicalização infantil e sensibilização musical para crianças entre um ano e meio e 10 anos (do berçário lll até o 5º ano do Ensino Fundamental). Hoje o projeto já foi estendido até para os bebês a partir de 4 meses (berçário l e II), respeitando a fase de desenvolvimento de cada faixa etária.

Essa ampliação resulta do acerto da iniciativa. Além de agradar às crianças, o trabalho contribui para o desempenho dos alunos em diferentes disciplinas. “É um processo de construção do conhecimento que visa a despertar e desenvolver o gosto musical, a sensibilidade, criatividade, senso rítmico, imaginação, memória, concentração, atenção, socialização. E ajuda de forma efetiva como reforço no desenvolvimento cognitivo”, comenta a psicóloga e professora de música do Aprendendo a Aprender, Rosana Gióia.

Rosana lembra como a música tem impacto positivo na aprendizagem de disciplinas como matemática, leitura, estudo de línguas estrangeiras; e ainda amplia a atividade cerebral melhorando o desempenho de forma geral.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os benefícios não param por aí. A musicalização é positiva na inclusão de crianças com necessidades especiais, já que é um processo de livre expressão, não existindo pressão nem cobranças de resultados. Assim, o processo com a música auxilia na desinibição e relaxamento da criança, em sua socialização e no despertar das noções de respeito e consideração pelo outro.

Nos dias da musicalização, as turmas de crianças ouvem e apreciam cantigas e danças de diversas regiões do Brasil, conhecem instrumentos de percussão, folclore, jogos e cirandas. Ou seja, informalmente e de um jeito gostoso, elas começam a apreciar os compositores clássicos e a diferenciar o som de cada instrumento da orquestra e suas famílias. Tudo porque já percebem o ritmo e podem se expressar de forma corporal.

Segundo Rosana, o objetivo desse trabalho não é formar músicos, já que os alunos realizam as tarefas de maneira alegre e descontraída. “Incentivamos as práticas musicais como um todo, não o estudo de um instrumento específico. O despertar musical na fase pré-escolar desde o berçário é uma riqueza incalculável para a formação educacional de uma criança”, completa a professora.

A coordenadora pedagógica do colégio, Adriani Escudero Magalhães, conta que não são apenas as crianças que esperam ansiosas para a aula de musicalização. As famílias contribuem para a continuidade do processo que começa na escola. “Os pais são muito receptivos. Pedem indicação de CDs e DVDs, e as letras das músicas trabalhadas em sala de aula para que possam cantar com seus filhos em casa. Afinal, quem não gosta de música, não é? ”, conclui.