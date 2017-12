Férias escolares: período de lazer, em casa ou na escola

Dezembro chega, as aulas acabam e muitos pais ainda não estão de férias ou não conseguem conciliar a folga do trabalho com o fim do ano letivo. Então, o que fazer para gastar toda a energia da criançada que está em casa? Não vale ligar a TV e deixar a criança só com isso. Uma opção divertida e segura são os cursos de férias que escolas oferecem. No Aprendendo a Aprender, as inscrições estão abertas para atividades voltadas às crianças entre 2 e 10 anos de idade, e também são válidas para aqueles que não são alunos do colégio.

As atividades para esse período são bem diversificadas, escolhidas por proporcionarem divertimento conjunto – festa do pijama, oficinas culinárias e jogos. Ainda haverá brincadeiras tradicionais como dança da cadeira, estátua, pintura e chá de bonecas.

“Também oferecemos sugestões às crianças e aos pais para a diversão dentro de casa no período de férias escolares. Para finais de semana, pensamos que o ideal é programar atividades em que a família possa interagir junta. Coisas simples como um piquenique em família são capazes de proporcionar mais diversão e prazer do que se imagina. Valem ainda as caminhadas ecológicas ou improvisar uma apresentação teatral no espaço que estiver livre em casa”, diz Carol Ferraz, diretora do Aprendendo a Aprender.

E se chover? Aí nada como uma boa sessão de filmes com pipoca, ou até mesmo o videogame, melhor ainda se acontecer ao lado de amigos. “O que não pode é deixar as crianças sem ter o que fazer, com tédio”, reforça a diretora do colégio.

Para os pais que continuam trabalhando durante as férias dos filhos, o colégio, portanto, pode ser uma boa saída. As atividades, sempre acompanhadas por professores, começam em dezembro e se estendem durante todo o mês de janeiro, de segunda a sexta-feira.