Do You Speak English?

Durante os vários anos em que tenho trabalhado em diversas empresas e com profissionais de varias áreas, tenho me deparado com duas situações que se repetem com frequência. Quando os alunos são apresentados ao condicional IF (se), e peço a eles que me deem um exemplo, muitas vezes ouço deles: “Se eu tivesse estudado inglês quando criança, já seria fluente”.

Em outra situação, durante um contato inicial para conhecer seus objetivos e dificuldades, eles se apresentam, falam de suas experiências anteriores com a língua e acrescentam num misto de esperança e sofrimento: “Eu quero aprender porque preciso, mas na verdade eu não gosto de Inglês”.

Com o passar do tempo eles sentem que é possível aprender, independentemente da idade, e descobrem que o sofrimento não é necessário. É interessante acompanhar o seu progresso e perceber a ansiedade que precede uma reunião, uma entrevista ou uma viagem internacional. Mas é recompensador participar da satisfação e alegria com que dizem “Consegui!!”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os olhos brilhando como… Crianças!

Sim, é claro que podemos aprender em qualquer idade, mas também é verdadeiro que as exigências, a falta de tempo e o estresse a que somos submetidos diariamente não ajudam e tornam o processo mais longo.

Mas o que me chama a atenção é a resistência e o sofrimento a que eles demonstravam no início. E não é difícil encontrar sua origem. Nas escolas em que estudamos quando crianças, eu e muitos dos meus alunos, e talvez muitos de vocês, não tivemos Inglês, sofremos inglês. Listas de verbos irregulares para serem decorados, estruturas incompreensíveis sem nenhuma explicação lógica que nos ajudasse, textos infindáveis sobre assuntos que nada tinham a ver com nossas vidas, contidos num material sem cor e sem vida. NÃO DÁ PARA GOSTAR! Aprender pressupõe algum esforço e trabalho, não sofrimento.

Quando apresentamos o Inglês aos pequenos de forma viva, respeitando seu momento, falando das coisas que os cercam, promovendo a troca e a interação, dando espaço para sua imensa curiosidade, temos de volta o prazer em aprender.

Então, como adultos terão em mãos uma poderosa ferramenta que vai lhes permitir uma compreensão de mundo mais abrangente, uma maior capacidade de mudança e integração e a possibilidade de aproveitar as oportunidades que, com certeza, vão surgir em seus caminhos, para que possam dizer:

Consegui!

Misael Honegger Barbosa

English teacher