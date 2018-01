Berçário com ambiente hospitalar? Sim, é obrigação

Não é de hoje que a procura por berçários ou pela chamada Educação infantil só cresce no Brasil. Além da preocupação educacional e motora, mães e pais têm uma necessidade prática: precisam deixar os filhos em algum local seguro e bem cuidado, enquanto trabalham. Mas onde? E o que observar ao escolher um local para que o bebê ou criança passe a maior parte do dia?

A tarefa não é simples. A questão financeira pesa, não há dúvida, assim como a distância do trabalho ou de casa, especialmente em cidades como São Paulo, em que o tráfego trava qualquer iniciativa que demande carro ou transporte público. Mas é preciso que pais e responsáveis fiquem atentos a quesitos que são decisivos para um bom atendimento infantil.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

É claro que a creche ou escola deve se preocupar com higiene. Outro pré-requisito é ter funcionários capacitados. Mas é preciso ir além. Hoje em dia é obrigatório verificar se o local segue padrões hospitalares.

Pode parecer estranho pensar em um ambiente hospitalar para o local onde as crianças vão se divertir e aprender. Mas elas também vão conviver com outras crianças e com adultos (as chamadas “berçaristas”), por um longo período do dia, muitas vezes maior do que o tempo em casa. Por isso, todo preocupação é pouca.

Este terceiro olhar já não é novidade para alguns pais ou responsáveis. E isso tem feito com que os ambientes se tornem muito melhores para crianças. A demanda tem forçado que as instituições se adequem à preocupação, o que é muito bom.

“O Colégio Aprendendo a Aprender recebeu assessoria do médico pediatra do hospital Albert Einstein José Gabel, que analisou as práticas utilizadas em todos os setores, aprovando as corretas, mudando conceitos e dando diretrizes seguras, que constituíram em um Manual de Procedimentos, para nossas professoras e demais funcionárias”, afirma Adriani Escudero Magalhães, coordenadora da escola”.

A diferença é nítida. Nessa espécie de “cartilha” está indicado como o profissional deve se portar: lavar as mãos corretamente, como fechar a torneira etc… tudo com o intuito de evitar a contaminação das crianças com alguma bactéria ou vírus.

Por seguir padrões hospitalares, o berçário procurado pelos pais deve ter:

Paredes acetinadas para evitar o acúmulo de bactérias.

Banheira higienizada com álcool 70º após cada banho.

Trocas de fraldas antecedidas por um procedimento de desinfecção com álcool 70º.

Lençóis descartáveis e luva cirúrgica.

Berço exclusivo para cada bebê, que pode ser decorado pelos pais, dando um toque pessoal ao espaço em que seu filho vai ficar.

Berçaristas que realizam treinamento de primeiros-socorros anualmente.

“É claro que é preciso caprichar no atendimento. O bebê em um berçário deve ser preparado para sentar e engatinhar, para somente depois andar. Tudo isso irá fortalecer sua musculatura até que se desenvolva. Mas nada vale tanto quando ter a tranquilidade de oferecer uma estrutura adequada”, finaliza Adriani Escudero.