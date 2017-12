Uma homenagem, em altíssimo estilo, aos professores do Brasil!

Só faltou o tapete vermelho, mas as cortinas vermelhas estavam lá, numa sala impecavelmente branca, linda e recém-reformada do Complexo Cultural Praça das Artes, ao lado do Teatro Municipal de São Paulo. Ali aconteceu, nesta segunda-feira, a cerimônia de entrega do 10º Prêmio Professores do Brasil. Vestindo suas melhores roupas, em altíssimo estilo, os professores indicados ao prêmio aguardavam ansiosos, sob um incrível lustre de 2,5 metros de diâmetro e constelado de 1 800 lâmpadas LED, a divulgação dos vencedores nacionais em seis diferentes categorias. Emocionados, e aplaudidos de pé, os ganhadores subiam ao palco para receberem suas merecidas homenagens.

Foram muitas lágrimas de emoção em um clima de festa, como é raro de se ver no cenário da Educação brasileira. Uma verdadeira celebração da qualidade do trabalho em sala de aula, do profissionalismo e do amor dedicado ao processo de aprendizagem dos alunos. Um evento digno do Oscar, com tudo para colocar no pódio os professores profissionais, dedicados e inspiradores que, apesar das inúmeras dificuldades, contribue m para melhorar a Educação no nosso país.

Os grandes vencedores da noite foram os professores: Alessandra de Assis Siqueira Pinto, de São Paulo (na categoria Educação Infantil/Creche); Lidiane Pereira da Silva (na categoria Educação Infantil/Pré-Escola) e Kátia Espíndola (na categoria Educação Fundamental/Ciclo de Alfabetização), ambas do Rio Grande do Sul; Fernanda Nogueira, de Rondônia (na categoria Educação Fundamental/Quarto ao Quinto Ano); Adalgésio Soares, de Minas Gerais (na categoria Educação Fundamental/Sexto ao Nono Ano); e Rodrigo Martins, do Ceará (na categoria Ensino Médio).

Na cerimônia, também foram premiados os cinco professores ganhadores em cada uma das categorias temáticas especiais, entre as quais “O esporte como estratégia de aprendizado” apoiada pelo Instituto Península. Os ganhadores nesta categoria foram: Elionaldo Bringel de Lima, de Pernambuco, Jairo Silva de Araújo, do Amazonas, Alison Pereira Batista, do Rio Grande do Norte, Zenith de Fátima Pereira, do Tocantins, e Shirlei Catão, de Roraima.

Os relatos destes e dos outros ganhadores do Prêmio Professores do Brasil estão disponíveis nos canais do PPB nas redes sociais e no site http://premioprofessoresdobrasil.mec.gov.br/index.php#ancora. Vale muito a pena assistir e compartilhar cada um deles!

Falamos muito, e com razão, sobre o que há de ruim na nossa Educação e sobre o que falta nas nossas escolas. Mas é preciso saber que também há muita coisa boa muita coisa boa sendo produzida e reproduzida por todos os cantos do brasil, por iniciativa de professores talentosos, dedicados e criativos, que colocam o aprendizado dos alunos acima de tudo, superando as adversidades. Isso tudo estava presente nesta 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil.

Espero que cada vez mais esse prêmio possa ajudar a descobrir e dar visibilidade a todos os professores que estão fazendo um trabalho de valor nas diversas salas de aula deste país e que os bons exemplos contaminem e contagiem todo o sistema educacional para transformá-lo num círculo virtuoso!