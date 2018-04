Perguntas são muito mais poderosas que respostas

Quem trabalha com Educação não pode desanimar nunca. Porém, há tantas as coisas para transformar no nosso sistema de ensino que, muitas vezes, tenho a sensação de estar diante de um problema complexo demais, impossível de se resolver. Mas, e se tivéssemos uma única bala na agulha, se pudéssemos fazer uma pequena mudança nesse intrincado quebra-cabeça e, mexendo uma peça de lugar, encontrássemos a solução que tanto buscamos? Que peça seria essa?

Ensinar os alunos a perguntar! É o que afirmam os pesquisadores Dan Rothstein e Luz Santana, de Harvard, no livro Make Just One Change: Teach Students to Make Their Own Questions. Segundo os autores, essa é a principal habilidade a ser desenvolvida nos estudantes a fim de se garantir um aprendizado significativo no mundo em que vivemos. Numa época de sobrecarga de informações, os jovens precisam saber fazer questionamentos que os ajudem a seguir em frente em suas investigações.

Esse é o ponto chave: não se contentar com a primeira camada de respostas e ir além – partir para a segunda, a terceira e, por que não, a quarta pergunta. Insistir nessa sequência pode levar a descobertas incríveis, que valem a pena serem perseguidas. O ingrediente básico para fazer com que isso aconteça é a curiosidade, a genuína vontade de buscar e encontrar a verdade.

A curiosidade é uma característica inata, mas vai esmaecendo ao longo do crescimento. A escola chata e quadrada tem enorme responsabilidade nisso. Os pais, que muitas vezes preferem o conforto das respostas simples e rasas, também. Infelizmente, vivemos numa sociedade que ainda supervaloriza as respostas e vê a dúvida como sinal de fraqueza.

O excesso de informações circulando ajuda a poluir o meio de campo e nos mantém na superfície do conhecimento. Desde 1980, a taxa de consumo de informações aumenta 5% ao ano. Mas isso é uma filigrana em comparação ao crescimento no volume de informações disponíveis. Segundo a Curva de Duplicação de Conhecimento, de Buckminster Fuller, em 1900 o conhecimento duplicava a cada 100 anos. Em 2013, ele dobrava a cada ano. Hoje, isso acontece a cada dia e, em 2020, se dará a cada 12 horas.

Nesse contexto, somos levados a crer, mesmo que inconscientemente, que é melhor estar informado de tudo um pouco do que ir a fundo em alguns assuntos. Ou que com uma simples pesquisa no Google ou dando uma palavrinha rápida com a assistente virtual Siri teremos a resposta certa para todas as nossas indagações. Não é bem assim. Computadores são bons em responder perguntas, mas não são capazes de ir além e fazer questões que contribuem para a real compreensão do que existe à nossa volta.

Em tese, tantas informações tão facilmente acessíveis deveriam contribuir para desenvolvimento de habilidades imprescindíveis nos dias de hoje, como pensamento crítico e resolução de problemas. Mas o que se nota nas salas de aula é justamente o contrário: esses recursos intermináveis, a um clique de distância, mais confundem do que beneficiam os alunos.

Se queremos estimular uma mudança de comportamento no sentido de ensinar as crianças a serem questionadoras e, assim, terem suas próprias opiniões, é preciso entender, primeiramente, que fazer perguntas não é só um meio de coletar informações. É mais: é ter a chance de conhecer a si próprio, de identificar lacunas de conhecimento, de duvidar e de pensar de forma crítica. É uma maneira de aprender a aprender, entendendo o processo singular que cada um de nós tem para reter e trabalhar do melhor jeito possível as informações que nos são apresentadas.

Na Psicologia, existe o conceito de desenvolvimento vertical, processo que leva o indivíduo a seguir uma trajetória de autoconhecimento por meio de uma profunda investigação sobre si próprio. Acho que seria incrível se conseguíssemos replicá-lo na Educação, por meio de uma aprendizagem vertical, na qual essa investigação se daria a partir de temas escolhidos pelos alunos a partir de seus interesses. Assim, seria possível criar uma nova cultura e ajudar crianças e jovens a sair dessa “samsara” de superficialidade, tornando-os mais espertos e capazes de dirigir seus próprios destinos.