Ideias em Educação que merecem – e devem – ser espalhadas

Neste sábado, a Educação brasileira viveu o seu “momento TED”, o equivalente em termos de exposição a um gol no futebol em estádio lotado. Quase 10 mil pessoas estiveram no Allianz Parque para acompanhar as 25 palestras do TEDxSãoPaulo 2017 e debater o futuro Educação.

Poucos TEDx no mundo chegaram a esse tanto de espectadores. E isso é sensacional! Pois quanto mais gente sintonizada com a enorme transformação que a Educação precisa sofrer, melhor!

Educadores, gestores, artistas, estudantes, acadêmicos e cientistas, entre outros, revezaram-se no palco para compartilhar experiências e pontos de vista. Mariana Breim, da Toca Educação, iniciativa do Instituto Península, foi uma das palestrantes e falou sobre Educação Sistêmica e Alfabetização Ecológica, um jeito de ensinar que faz da escola um lugar de conexão das crianças com elas mesmas, com os outros e com o planeta.

Outras ótimas ideias como essa, que, se bem semeadas, poderiam render soluções para os dilemas da Educação no século 21, não faltaram neste último TEDxSãoPaulo. Eis algumas delas, que apresento a vocês a seguir num formato diferente, com a cara do TED: ilustrações feitas em tempo real durante o evento pelo Estúdio NOZ, com insights de cada palestra. Confira: