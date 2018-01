Educação e esporte: uma aliança para potencializar vidas

Ainda não nos livramos do estigma de “país de contrastes”. Ou de “Belíndia”, uma mistura da pequena e endinheirada Bélgica com a descomunal e miserável Índia, na metáfora criada pelo economista Edmar Bacha, na década de 70.

A situação que vivemos com a Olimpiada é perfeita para exemplificar isso.

Temos tragédias e absurdos alardeados pela mídia, como a queda da ciclovia Tim Maia, o sacrifício da onça Juma e a precariedade da situação na Vila Olímpica, convivendo lado a lado com a mais alta tecnologia já vista nos Jogos– de sensores que param os cronômetros quando apenas 2 das nossas 10 trilhões de células atravessam a linha de chegada a trajes capazes de melhorar o tempo dos atletas em milésimos de segundo que separam a medalha e o anonimato.

Mas agora que a Olimpíada vai começar para valer, convido vocês a olharem para o positivo e ajudar a engrossar uma corrente de valorização do esporte na sua essência, pois o esporte não se resume aos momentos gloriosos.

Os atletas deram duro para chegar até aqui, enfrentam algumas condições adversas para poder competir e merecem o nosso respeito total! Quando ouvimos suas históras de superação, disciplina e resiliência, que alternam alegrias e conquistas, dores e derrotas, entendemos que o esporte nada mais é do que um espelho da vida.

Por isso ele inspira – e também educa!

O esporte é tão importante para o desenvolvimento e formação do indivíduo que deveria ter uma relação simbiótica com a Educação!

Ele é um dos veículos mais eficientes para o desenvolvimento das habilidades socioemocionais, as Big Five: equilíbrio emocional, empatia, resiliência, otimismo e abertura a novas experiências. Grande parte dos educadores acredita que elas são tão ou mais importantes do que as cognitivas para a vida no século 21.

Poucas coisas nos permitem vivenciar, praticar e assimilar valores tão importantes para sermos pessoas autônomas, felizes, bem sucedidas e justas como prática sistemática de algum esporte.

A aliança entre Educação e esporte deveria ser um plano estratégico do nosso Brasil, com um benefício duplo de desenvolver atletas e também de formar cidadãos mais conscientes e preparados para a vida.

Veja o manifesto do Instituto Peninsula que, definitivamente, acredita nessa aliança.

MANIFESTO

Instituto Península para Esporte

Tudo parte de um sonho.

Nada vem fácil, nunca virá.

Chegar lá exige esforço, muito esforço.

O percurso é cheio de obstáculos, em todas as etapas.

Não importa qual estratégia iremos adotar.

Os nossos adversários estarão a postos, muito bem preparados.

É difícil. É cansativo.

Mas é do jogo.

Cada conquista nos enche de confiança e de alegria.

Cada avanço merece ser comemorado.

A superação de cada limite nos aproxima do sonho, abraça a alma.

E a dor vira beleza.

Falharemos, sim – e numa frequência bem maior do que gostaríamos.

Mas isso não vai nos abalar.

É cair e levantar, sempre de cabeça erguida.

Com o tempo, adquirimos maturidade.

Com a maturidade, resiliência.

Com a resiliência, equilíbrio.

Somos ousados.

Sonhamos grande.

Seguiremos em frente, até chegarmos. E chegaremos.

Com disciplina, determinação e garra.

Até a vitória.

O impossível é só uma questão de tempo.

Você pode chamar isso tudo de esporte.

Nós chamamos de vida.

Inspire. Expire. Respire esporte.

Instituto Península

Educação e Esporte para potencializar vidas