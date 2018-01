Conheça as ‘superescolas’ – e saiba como elas pretendem reinventar a Educação Desafio elege as 10 melhores propostas para recriar o ensino médio americano, tão desatualizado e desconectado da realidade quanto o brasileiro; cada ganhador receberá US$ 10 milhões e terá cinco anos para testar seu plano na prática