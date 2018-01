Campanha #SouProfessor: vista essa camisa!

Estamos na semana do professor e o Instituto Península, que tem como uma de suas causas a formação docente, resolveu fazer uma campanha diferente. Buscou bons professores, com estilos diversos, famosos ou desconhecidos, tímidos ou extrovertidos, sérios ou brincalhões, metódicos ou intuitivos para que, literalmente, vestissem a camisa #SouProfessor e falassem sobre sua profissão.

Os depoimentos emocionantes e super inspiradores que resultaram dessa iniciativa me motivaram a dedicar o blog desta semana a todos os professores do Brasil.

Ser professor é basicamente uma aposta no futuro e, por isso, o professor está condenado a ter esperança! A esperança é a fonte vital que move essa profissão, diz Leandro Karnal. Não que todos os professores tenham de ser idealistas, mas sem uma boa dose de otimismo e desse acreditar no potencial de cada indivíduo, é impossível educar bem.

O professor é mais do que qualquer coisa um canal, uma ponte pela qual se transporta conhecimento e experiência, auxiliando o aluno na construção do saber. Ele é a faísca que acende o interesse pelo aprendizado. É com o seu estímulo que a criança entra no mundo do conhecimento para nunca mais sair, torna-se ávida por aprender sempre e mais. O professor é também o educador de uma atitude, um inspirador e uma referência na sala de aula.

A Educação acontece na relação entre professores e alunos e é nesta relação que o canal abastece ambos os lados. A reação dos alunos – perguntas, dúvidas, respostas certas e erradas, a tradução de um conhecimento que acabou de ser assimilado – é o alimento que o move o educador, o instiga e o obriga a se aperfeiçoar constantemente.

O bom educador vê cada um de seus alunos com um olhar acurado e generoso. Ele acredita que todos podem aprender a despeito de dificuldades e limitações e sabe que, se investigar mais fundo, se tentar estratégias e caminho alternativos, conseguirá ensinar qualquer criança. Não existe retribuição maior do que se perceber o responsável por impactar de forma positiva a vida do outro, por despertar no outro a capacidade de ser o melhor de si.

Apesar desse lado humano ser muito importante, lecionar não se resume a um dom, a uma missão. O professor é um profissional e tem que se enxergar dessa forma. Ele precisa dominar técnicas e desenvolver habilidades e competências específicas para a função. Sua formação como profissional da Educação deve contemplar a prática em sala de aula como elemento central dessa formação.

Não que exista uma receita de bolo, uma fórmula única para ser um bom professor. Pois ser professor é se deparar com situações singulares e com a unicidade de cada ser humano a todo o momento. É se reinventar a cada dia – e aí é que está a graça!

Enfim, sabemos que educar não é um mar de flores, que na maioria das vezes, principalmente nas escolas públicas, operamos em condições adversas, que nem tudo é poesia. Meu convite, nesta semana, é para que todos façam um exercício para extrair poesia dessa profissão tão essencial e tão rica de elementos, que apesar de todas as dificuldades, vale muito a pena!

A valorização dessa carreira é mais do que urgente em nosso país. Acredito que esse movimento pode ser impulsionado por aqueles professores que se sentirem confortáveis e confiantes em assumir: “sim, sou professor com muito orgulho”.

A Educação é um gesto para as próximas gerações e um educador é o profissional mais importante de um país, pois deles depende 100% de nosso futuro!

Professores, vamos vestir a camisa #SouProfessor e mostrar com orgulho para a sociedade como acreditamos e amamos a nossa profissão!