Albert Sabin realiza XIX Festival Sabin+Esportes&Cultura

Com o objetivo de estimular a prática de atividades físicas, reforçando os hábitos positivos relacionados ao esporte, e proporcionar situações ímpares para o exercício do respeito às diferenças, da solidariedade e do apoio ao próximo, o Colégio Albert Sabin realiza, há 19 anos, o Festival Sabin+Esportes&Cultura.

Além de promover a integração entre os jovens das diferentes instituições escolares participantes e a superação de seus próprios limites, o evento traz toda a beleza da diversidade de escolhas e de práticas, do leque de possibilidades de realização pessoal de cada aluno.

Este ano, o Festival acontece de 15 de maio a 03 de junho e conta com a participação de 50 escolas de São Paulo, cujos alunos estão experimentando um sentimento de união em torno do Esporte, um importante instrumento de construção de valores humanistas, pautado na valorização do trabalho em equipe e na cooperação em torno de um objetivo comum.

Como escola associada à Unesco, o Sabin está estudando e compartilhando descobertas sobre o Turismo Sustentável para o Desenvolvimento. Por isso, a cerimônia de abertura do XIX Festival Sabin+Esportes&Cultura, realizada em 15 de maio, percorreu nosso país e exaltou sua diversidade cultural e natural.

“Nesta abertura, nossos alunos nos convidam a celebrar o grande potencial da indústria do turismo para o desenvolvimento das populações mais pobres e para a partilha das riquezas culturais. Eles nos falam que estar com o outro em sua casa significa abrir-se a conhecê-lo, com o compromisso de respeitá-lo e contribuir para seu desenvolvimento. Nesse sentido, esta mensagem está profundamente em sintonia com o objetivo dos jogos que se realizarão aqui nas próximas semanas: valorizar o espírito coletivo e propiciar o intercâmbio cultural e o respeito à pluralidade”, proferiu Giselle Magnossão, diretora pedagógica do Colégio, para declarar o início do Fest Sabin.

A cerimônia também contou com a participação do ginasta Arthur Nory Oyakawa Mariano, escolhido como atleta símbolo da 19ª edição do Festival de Esportes. Integrante da equipe de Ginástica do Esporte Clube Pinheiros e da Seleção Brasileira de Ginástica Artística, Arthur conquistou medalha de bronze no solo nas Olimpíadas Rio 2016.

Em sua mensagem final, os estudantes do Albert Sabin disseram que podemos “desejar vários futuros, mas todos precisam ser sustentáveis. Precisam de mim, precisam de você, precisam de nós… Precisamos de você, Brasil, precisamos de seus cantos, de suas regiões, de seu povo, de sua identidade, de sua aquarela”.

Alunos atuam como repórteres durante o Fest Sabin

Em sua 19ª edição, o Festival Sabin+Esportes&Cultura traz uma novidade. Alguns alunos do Ensino Médio estão atuando como repórteres durante o campeonato, produzindo vídeos sobre as competições. As matérias elaboradas por eles são exibidas no site do Fest Sabin e na página do Colégio no Facebook.

Conheça nossos repórteres e confira algumas matérias que eles fizeram até agora: