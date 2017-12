Vida familiar de um casal MBA & LLM

Muita gente perguntou sobre como anda a vida familiar de um casal que tem duas crianças pequenas e resolve fazer ao mesmo tempo um MBA e um LLM (também no IE) em um outro país. A minha esposa também está na aventura de completar um Master, no caso dela em direito.

Optamos por deixar as meninas, uma de 3 e outra de 1 ano, na escola de 9:00h ás 16:30h. Para muitos brasileiros parece muito. É bem verdade que no Brasil não estamos acostumados a deixar os filhos na escola por tanto tempo, mas as realidades de vivência em cada país são diferentes. Na Espanha não existe o luxo de ter uma emprega ou babá para cobrir os horários de ausência dos pais (existe, mas ao preço de 10 Euros/hora). Portanto, faz parte da rotina familiar daqui ter os filhos em longas jornadas escolares.

Quanto ao resto, lavar, passar, cozinhar, limpar a casa, fazer compras, colocar o lixo para fora e os demais afazeres domésticos fica tudo por conta dos próprios pais, mesmo em famílias mais “endinheiradas”, é um estilo de vida. Estamos nos saindo muito bem por enquanto! No final, temos mais tempo com as meninas aqui do que tínhamos no Brasil.

Não posso deixar de comentar que tudo é um pouco mais fácil do que no Brasil. As distâncias são menores, as comidas mais fáceis de preparar, os tempos de espera reduzidos, os inícios e términos de aulas são pontuais, o tempo gasto em solução de pequenos problemas como emitir um documento ou abrir uma conta no banco são muito menores. De uma forma geral cada um é mais produtivo, não tanto quanto os alemães, mas isso já é uma outra conversa!