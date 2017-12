Soft Launch ABC.Edu

Como tudo na web nada melhor do que um teste para entender como funciona! Então, teste este mid-Blog! O ABC.EDU é um mid-blog sobre educação profissional e vai contar a minha experiência no International MBA do IE e no ZLOG do MIT.

Pego o avião próxima sexta-feira, duas filhas e esposa embarcam 12 dias depois. Destino, Madrid! Além desta grande experiência, há uma segunda brincadeira, sem proporções, transformar este Blog no mid-blog de educação profissional mais lido do Brasil. Temas? E-commerce, Sales & Distribution o resto é o resto.

Um amigo bem próximo uma vez me comentou: Se um cara de negócios não trabalha com vendas, finanças ou logística está fazendo coisa de maricas! Assim, eu resolvi trabalhar com os três. Até amanhã.