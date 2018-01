Recolocaçao profissional após o MBA, mudou tudo!

Hoje fomos presenteados com um ótimo workshop de recolocaçao profissional. O palestrante Daniel Porot conduziu o tema, que por sinal é bem batido, de forma inovadora, robusta, lógica e sustentável.

Daniel Porot possui longa experiência no setor de consultoria de recolocaçao e ensina em diversos Top MBAs na Europa, entre as escolas está o INSEAD, o IMD e o próprio IE, claro! Aí vai o link da empresa dele: www.porot.com . No site tem basicamente duas auto-avaliaçoes que valem a pena dar uma olhada, mas é preciso se cadastrar antes. Essas auto-avaliaçoes sao focadas em dois pontos: a primeira é entender até que ponto cada um sabe o que espera da carreira e a segunda é para dimensionar o tamanho do esforço em termos de entrevistas para conseguir o número de propostas esperadas. Me interessou o fato do Bruno Gama (ex-aluno entrevistado do post de ontem) comentar em uma conversa informal que obteve bons resultados utilizando os insights fornecidos pelo Daniel Porot.

Tudo muito óbvio até agora! Porém a abordagem de busca de emprego é totalmente inovadora e pró-ativa, nao vou esgotar o tema neste post. Durante esta semana vou fazer uma entrevista com o palestrante para tratar o tema da forma adequada, mas a mensagem é bem clara, delete os CVs e vá a luta!