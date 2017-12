O valor do tempo é maior nos minutos finais.

O valor do tempo começa a aumentar ainda mais conforme os minutos avançam em direção ao avião na sexta-feira. É simples fazer esta conta. Um minuto neste momento vale exatamente as 24 tarefas que estão pendentes na minha lista de afazeres “antes do embarque” DIVIDIDO por (3x24x60)=4320 que gera um coeficiente de 0,00555… . Uma hora antes do embarque qualquer que seja a lista de atividades pendentes, com certeza haverá algo pendente, será maior do que 0,0166… .

Ainda que o numerador da operação matemática acima possa assumir “unidades de medida” diferentes – sei que vocês pensarão isso – tenho segurança de que o coeficiente nos minutos finais será maior do que nestes minutos. Essa é uma discussão bem longa, mas vou postergar detalhes para um outro post, agora já é hora de descansar.