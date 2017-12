O calor do MBA aumenta mesmo com neve!

Hoje começou a nevar em Madrid, mas o calor das aulas só tem aumentado. Realmente tem sido difícil acompanhar todas as matérias, atividades e qualquer “party”. As matérias já passaram das aulas iniciais de conteúdo óbvio e passam a exigir mais tempo dia-a-dia.

Como em qualquer trabalho, quando uma pessoa já nao é capaz de manter todas as suas atividades é sinal de que chegou a hora de ser mais eficiente ou de aumentar o quadro. No ABC.Edu aumentaremos o quadro!!!

A partir desta semana já teremos a participaçao de pelo menos 2 outros correspondentes do ABC.Edu, ambos do IE. Aproveito este post para fazer uma breve introduçao sobre eles, Camila Villas (IMBA2009) e Loren Morales (IMBA2010) sao jovens apaixonados por moda e esportes respectivamente. O resto deixo com eles!