Mind map, um mundo de idéias.

Para os atuais surfistas da internet que possuam o seguinte perfil: geraçao x + empreendedor, fica aqui uma ótima sugestão de ferramenta para organizar e explicar as idéias. Em um dos projetos de Information Systems foi solicitada a solução de um case apresentada através de uma ferramente de mind mapping.

Existem dezenas de ferramentas de mind mapping disponíveis na web. Algumas poucas são de graça. As ferramentas vão desde altamente profissionais e sérias até amplamenta criativas. Vale a pena dar uma olhada nelas, podem ser muito úteis tanto na vida pessoal quanto na profissional.

Experimentei 3 diferentes ferramentas para preparar o trabalho. A primeira foi a The Brain, uma ferramenta bem robusta, paga (mas com um free trial), na qual eu tive muita dificuldade para começar a trabalhar, requer algum tempo de estudo e possui pouco material de capacitação disponível, muito boa para ambientes de trabalho sérios. Depois usei a Bubbl, uma versão grátis de mind mapping, muito fácil de usar e pouco sofisticada, inidicada para quem quer VER como funciona. Depois passei para a i mind map, este é um meio termo entre os dois anteriores, porém com com um visual muito mais criativo e artístico, meio Miró até! Esta ferramenta também é bem simples de usar, eles oferecem uma versão gratuíta para testes. A licença de uso possui um preço justo para quem decidir por adotar a utilização de mind maps para o dia-a-dia.