Mercado de consultoria na Europa, boutiques em alta!

A apresentação sobre a carreira em consultorias foi bastante instigante e muito útil para aqueles que buscam uma oportunidade neste mercado. De forma geral as boutiques são a carta da vez.

As grandes firmas de consultoria, com renome internacional, mantêm sua sólida posição no ranking de empresas alvo de alunos de Top-MBAs, basicamente falamos de – McKinsey, BCG, Bain, Booz, Deloitte, PWC, L.E.K., Oliver Wyman…

Porém, o mercado mais aquecido em termos de contratação é o das boutiques de consultoria (mais de 400 na Europa). Empresas com grande expertise em áreas específicas, entre 30 e 70 empregados e com uma grande vantagem na relação sócio/consultor que é de 1/5, enquanto nas grandes consultorias essa relação chega a 1/50.

Os salários andam em baixa para o segmento com remuneração média de R$240k para um recém MBA com perspectivas de dobrar a remuneração em até 4 anos, porém com tempo médio de permanência de 3 anos.

As oportunidades estão aí – às cinco da manhã de segunda-feira o táxi chega; às dez da noite da sexta-feira a sua vida pessoal começa; é só decidir…