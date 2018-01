MBA Fora do ar!!! Previsao do Tempo!

Estive ausente durante alguns dias desde a última semana! Veio uma mistura de trovoadas com neve e granizo. Foi bem forte! Algumas provas e entregas de trabalhos na mesma semana. Por enquanto nenhuma perda relevante.

Conforme os dias avançam a rotina familiar começa a ganhar peso e a rotina estudantil ganha toneladas. Tem sido bem desafiador levar a família e os estudos ao mesmo tempo. Além disso, existe a preocupaçao constante com a recolocaçao profissional, nao em termos de conseguir ou nao, pois praticamente todos os recém formados brasileiros conseguiram ótimas posiçoes tanto no Brasil quanto fora, mas principalmente em termos de encontrar um summer job interessante e que alavanque as iniciativas e o network após o MBA.

Embora tenha sido bem difícil a última semana consegui tempo para fazer duas entrevistas muitos interessantes para publicar aqui no Blog. Uma com um aluno que acaba de concluir o MBA e outra com o Reitor do IE. Outras entrevistas estao programadas para a próxima semana, tanto com alunos quanto com professores, perguntas sao bem vindas.