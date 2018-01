MBA em 13 meses

Depois de 23 dias de launch, restam, agora, 384 dias de estudo. Essa semana começaram as aulas de conteúdo técnico, são 9 matérias das mais variadas áreas do conhecimento administrativo, com mais de 2 mil folhas de leitura obrigatória até o final do 1° term (fevereiro de 2010).

Cada aula tem, aproximadamente, 2 horas de duração, com o objetivo principal de discutir os temas do material impresso (esse susto inicial foi uma das razões que motivou a ausência de posts essa semana). A turma é incrivelmente participativa, há uma verdadeira competição para expor-se em aula. Uma parte relevante da avaliação é proveniente das participações em classe.

O curso já começa com velocidade de cruzeiro para as 9 disciplinas do term sem abandonar os comprometimentos resultantes do período de launch (como participação nos clubs, preparação para as competições de estudo de casos e business plan com as demais top B-schools como INSEAD, LBS, ESADE e diversas Universidades asiáticas). Além disso, não se pode perder de vista a preparação de business plan para o venture lab e a busca por summer jobs para julho de 2010.