Liderança em uma sociedade de seguidores

Tem sido muito importante entender as teorias atuais sobre comportamento social e seus respectivos impactos na cultura das empresas. De forma geral estamos avançando para uma sociedade de liderados para uma sociedade de seguidores.

O impacto direto da mudança do comportamento social tem sido a horizontalização das estruturas organizacionais e o surgimento de novas ferramentas de gestão de conhecimento, com maior democracia entre as idéias geradas e menor relevância de líderes como gestores do conhecimento.

O papel da liderança passa a ser a gestão das ferramentas e a motivação dos seguidores de forma a manter o fluxo de informações e discussões em níveis altamente produtivos para a empresa ou projeto.