Férias escolares, em um MBA na Europa vale mais.

Eu sei que a frase é relativa! Depende do Bolso de cada um. Tem gente que está fazendo MBA em Boston e a cada pequena possibilidade de férias pega um aviao e vai para qualquer lugar do mundo. Mas aqueles que possuem dois filhos pequenos dificilmente manteriam este fôlego por muito tempo. Já aqui na Europa…com um carro alugado uma grande viagem.

Bem por aqui, pudemos percorrer Portugal e grande parte do noroeste da Espanha, que incluí Santiago de Compostela (local da virada do ano novo) com direito a derrubada da porta e botafumeiro, Salamanca, Ourense, Muros, Allariz e outros locais maravilhosos.

A proximidade de familiares e o roteiro valeram alguns grandes encontros, também de negócio, um grupo maravilhoso de profissionais brasileiros estabelecidos em Allariz trabalhando em uma das grandes grifes da Espanha (Adolfo Dominguez) me ajudou a entender o desenvolvimento de todo um braço de negócios da grife que espero detalhar com algumas entrevistas durante os próximos meses. Também encontrei modelos de exploraçao de pequenos nichos no mercado de turismo seguidos da transformaçao de polos rústicos em polos de turismo massivo, porém sem perder o charme. Trabalhar a escala sem a perda da exclusividade. EUA vs. Europa, ambos com escala turísitca e cultural, mas só a Europa com exclusividades mil.