Empreendedorismo no MBA; Venture Lab

Uma das principais fontes de financiamento, nao familiar, de pequenos empreendedores sao as empresas de Venture Capital (VC). Há duas semanas tivemos um encontro entre oito VCs e estudantes para melhor direcionar os atuais projetos em andamentos e permitir que os estudantes pesquisem negócios nas áreas de maior interesse dos VCs.

Além dos visitantes dos VCs tivemos a visita de alguns empreendedores também. A distância entre os dois eixos é impressionante! Os VCs atuam de forma quase que única, com o mesmo perfil de projetos e investimentos. Querem muita inovaçao, através de negócio em internet, biotech ou em mobile que já tenha faturamento de pelo menos 1 milhao de euros anuais e uma equipe muito forte.

Já os empreendedores apresentam negócios nos mais diversos setores e portes. Quase sempre baseados em uma oportunidade pontual de mercado. Os empreendedores indicaram como a etapa mais difícil o levantamento do capital inicial, normalmente tiveram que utilizar recursos próprios ou familiares até atingir o nível de faturamento necessário para acolher o investimento de VC.

Os projetos de alunos selecionados para o Venture Lab serao apresentados com o suporte do IE para os VC com relacionamento próximo com a escola. Uma boa soluçao para quem nao quiser procurar emprego depois do MBA!