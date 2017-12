Despedida de verdade! O Vôo é hoje!

Ontem tive uma despedida muito gostosa, uma despedida de verdade! 30, 40 ou mais amigos e familiares sentados numa mesa de bar discutindo nossos planos “malucos” de família de migrar de “mala e cuia” rumo a um mestrado.

Um fato curioso foi a reação dos presentes ao constatarem que eu realmente viajaria no dia seguinte, ou seja, hoje! Despedidas de consultor são assim. Despede-se em um dia e viaja no outro!

Aproveito o tema para dizer que com toda a certeza ao abrir mão daquele “monte de gente” que está sempre ao nosso lado, dia-a-dia, me deu um friozinho no estômago!