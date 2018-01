Clicks and Mortar, esse é o negócio do MBA!

Acompanhando todas as tendências de mercado, o MBA tem tido cada vez mais tempo dedicado ao universo on-line. Minha irmã que está terminando o MBA dela em Harvard teve grande exposição ao tema, inclusive participando de worshops com os fundadores do facebook, yelp e outros web-businesses da moda, mas em nenhum momento o mundo sólido dos negócios de Bricks and Mortar é deixado de lado.

Depois da bolha da internet em 2000 o grau de exigência e robustez dos negócios on-line continuam crescendo vertiginosamente, mas é incrível o quanto o mercado ainda precisa aprender sobre o tema. Hoje as pessoas mais entusiasmadas e preparadas para encarar o tema de frente são claramente os VCs e PEs. (Venture Captalists e Private Equities).

Entre os estudantes o nível de exposição que cada um teve em termos de negócios on-line é muito baixo. Mesmo nos casos de e-empreendedores de sucesso a bagagem continua sendo relativamente baixa, pois normalmente tiveram êxito em um projeto e uma série de insucessos em outros, dificilmente é encontrado um empreendedor em série em e-business que tenha tido muitas histórias de sucesso.

Não existe dúvida que as melhores idéias virão do universo de Clicks and Mortar, onde o mundo virtual/digital passa a cruzar o eixo da realidade e dos negócios do mundo físico…. é vender o iPod e a música na Apple Store, se é que você me entende!