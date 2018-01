Carreiras e oportunidades no mercado de moda e luxo

Estou em uma semana de férias em Paris, descansando com meu marido e meu filho, depois de 3 terms no international MBA do IE. Ufa, parecia que essas férias não chegariam nunca! Mas depois de tanto trabalho, aqui estamos!

Em uma mistura de filmes, Mickey Mouse, roupas incríveis e cabeça fresca, finalmente, um ambiente tranquilo e inspirador para começar a escrever no blog do Pedro no Estadão.

Vou estrear com uma entrevista que fiz neste mês com Maria Eugenia Giron, que recentemente lançou um livro sobre luxo em parceira com o IE. Aliás, é sobre carreiras, empresas e novidades desse setor que vou escrever nesse espaço.

Quem é Maria Eugenia?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Maria Eugenia é uma espanhola, nascida em Madrid, especialista nas indústrias de moda e artigos de luxo. Com passagens por empresas desse setor como Loewe e desenvolveu seu próprio fundo de private equity para investir na indústria (Megadvice & Megam Capital). Maria Eugenia é professora do IE e alumni de Harvard.

Camila: Tendo em mente que muitas das empresas de luxo são originárias de negócios familiares, como particularmente esse mercado valoriza alunos de MBA em comparação com grandes marcas de varejo e de bens de consumo?

Maria Eugenia: Minha experiência me diz que empresas de luxo dão valor a alunos de MBA que possam trazer experiência adquirida em grandes empresas de bens de consumo (marketing de varejo).

Camila: Quais qualidades profissionais melhores se encaixam no perfil da indústria de luxo?

Maria Eugenia: A pessoa precisa conciliar habilidades analíticas com talento e interesse por estética e criatividade.

Camila: Qual é o perfil das empresas dessa indústria que mais contratam alunos de MBA?

Maria Eugenia: As empresas maiores e com maior reconhecimento, por terem mais recursos, conseguem oferecer pacotes de carreira mais atrativos.

Por hoje é só!

Em breve continuação da entrevista com outros tópicos do bate papo com Maria Eugenia.

Feliz Ano Novo!

Camila Almeida Villas