Boa equipe é sinônimo de bom resultado!

Pelo resultado das primeiras 12 horas de funcionamento do blog constatei que o bom trabalho da equipe do pessoal do Estadão resultou em um lançamento de sucesso – pelo menos quando comparado com a meta.

Meus indicadores de visitas de hoje já falam de mais de 5000 visitas até o momento. Vale lembrar que o que mais contou foi o fato de termos uma chamada da página principal do Estadão on-line, além de uma matéria no impresso. Boa a equipe do Estadão!

Aproximadamente 200 visitas são de contatos diretos para os quais eu enviei um convite. Contatos diretos foram os mais ativos em comentários.

O fórum de discussões será grande e com uma audiência muito boa! Obrigado.