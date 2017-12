Blog é tema de aula de TI e IS

A 3a. aula de TI tem como tema principal a utilizaçao de blogs por grandes empresas. Alguns links interessantes comentarei no parágrafo final, por enquanto quero apresentar a abordagem atual dada pelo responsável pela matéria, prof. José Esteves.

Os blogs já faziam parte de pelo menos 50% das empresas top 1000 da Fortune em 2005. Acredita-se que hoje já esteja próximo de 80%, mas segundo a visao apresentada pelo Professor ainda nao sao utilizados de forma plena ou real.

Eu, de fato, compartilho da visao e acredito que na América Latina este quadro se agrava ainda mais. Os Blogs de empresas continuam com uma visao de Marketing, ao invés de uma visao de um canal aberto de comunicaçao e fonte real concreta e diária de inovaçao para a organizaçao.

A discussao é regada com o posicionamento positivo de diversos CEOs, mas de forma ativa, atuando como Bloggers. Espero que isto tudo nao tome o mesmo rumo do programa “Fale com o Presidente” da TAM, que durante muito anos realmente mantinha um canal de comunicaçao aberto para ouvir e melhorar e hoje nao passa de mais um lugar para um atendimento zero personalizado e um grau de sofisticaçao tao pobre quanto a qualidade de seus serviços durante os últimos 5 anos.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Como prometi aqui vao alguns links relacionados a Blog de CEOs, grandes empresas, e up-to-date Blog news: www.corporateleadersblogs.com, mariosundar.wordpress.com/2008/05/05/top-15-corporate-blogs-ranked-may-2008, technology.blogs.ie.edu.