Banho de loja para começar um MBA!

Algumas coisas são imprevisíveis ao iniciar um MBA, como uma banho de loja, combastante grife! Como somos estudantes de negócios, trata-se de um banho de cultura geral sobre o mundo corporativo.

O banho de cultura geral é formado de paletras que tomam cerca de três semanas de atividades. Vão desde entender como produzir e analizar um CV e CL de forma altamente profissional até discutir temas como aquecimento global.

Os grandes jargões e modas da administração contemporânea são repassados de forma objetiva e contextualizada aos desafios atuais das corporações. Não fica nada de fora! Diversos cursos como cultura chinesa, japonesa, árabe, psicologia dos negócios, teamwork, literatura e artes, cinema, política, base da pirâmide, relacionamento com a imprensa e demais artigos de luxo são incorporados ao guarda-roupa do candidato ao MBA.

Acho que o insight do banho de loja pode ser facilmente aproveitado pelas Instituições de Ensino brasileiras para avançar muito no que é a reconstrução do candidato ao diploma. Não há grandes segredos, somente uma bela organização e seleção de temas e agenda – os recursos usados normalmente são autofinanciáveis – há milhões de empresas e pessoas interessadas em dar uma amostra grátis para o armário do estudante.