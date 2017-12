Apple, Mac, MBA e Internet

No início do Blog comentei sobre a decisao de compra de Mac vs. PC. Terminei por adotar o Mac. Nesta época recebi diversos comentários, via blog e via e-mails comentando a decisao pelo Mac. Muitos acreditam que o “mundo” Apple é só um caso de imagem/marca (branding) e inovaçao.

Segundo o resultado do meu levantamento de market share de Mac no MBA do IE cheguei a 42% de mercado. Porém, se considerarmos somente os compradores de um novo computador para o MBA, o market share chega a 90%. Que é o mesmo market share que a empresa possui entre consumidores finais em computadores de mais de US$1000 de preço.

O sucesso do Mac claramente é resultado da uniao de inovaçao, marca e também funcionalidades. Ao estudar o Case da Apple na aula de estratégia concluimos por 4 critérios principais: Diferenciaçao por applicativos/softwares – quando você compra um Mac diversos softwares sao disponibilizados “de graça”; Aumento do Network de usuários baseado na utilizaçao do pacote Office e/ou Windows no próprio Mac; Integraçao de Hardware e Software de forma transparente para o usuário – como no caso do iTunes e iPod + iPhone + Mac e demais acessórios como HD externo, o quarto e último elemento de diferenciaçao é o próprio design dos produtos (deixei este por último porque normalente é o primeiro a ser destacado pela mídia).