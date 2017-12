A internet é menor do que você imagina!

Para quem acompanha de perto os avanços na Internet provavelmente sabe que as novidades sao muitas, porém sempre pontuáveis. A antiga percepçao de um ambiente fora de controle e de crescimento exponencial começa e se tornar menos impactante e para muitos a internet já parece algo muito pequeno.

Pois essa é realmente a percepçao que muitos estudiosos e homens de negócio entao tendo da Internet. Dentro do mundo acadêmico algumas pesquisas tentam dimensionar a internet em termos de números de webpages, mas esse tipo de estudo nao explica a existência, ou nao, de conteúdo. No link abaixo, material oferecido na aula de Information System, podemos ter uma percepçao mais concreta do que realmente existe em termos de conteúdo.

http://ausweb.scu.edu.au/aw05/papers/refereed/featherstone/paper.html

Já no mundo dos negócios a nova onda da internet é exatamente “content farm”. Sao empresas especializadas em criacao de conteúdo para internet, quem quiser conhecer um pouco pode visitar www.ehow.com , www.wikihow.com outros “how to ?” webpages.