Depois de uma longa semana de palestras, videos, workshops, debates e preparação de casos sobre energia e aquecimento global a conclusao é quase fatal. Se o aquecimento global for uma verdade, com as fontes conhecidas de energia não haverá como reverter o problema. Afinal, a energia do futuro já existe hoje?

A semana de energia do MBA foi muito produtiva. Foram consideradas opiniões dos mais diversos cantos do mundo, das mais diversas empresas e setores. Óbvio, com presença obrigatória dos grandes nomes do petróleo como Shell e BP.

No quadro atual, se alguém ainda não o tem de memória, temos 35% da energia mundial produzida por petróleo e apenas 3% por fontes renováveis e não poluentes (como hidroeléctrica), a energia nuclear representa 6%, porém é muito poluente! O cenário não é nada animador!

Quando começamos a discussão no sentido de como solucionar o problema fica ainda mais complicado. Embora exista uma corrida de pelo menos 150Bi de dólares anuais para o desenvolvimento de novas fontes de energia, ainda não há nenhuma aposta sustentável capaz de suprir a demanda esperada de energia nos países em desenvolvimento, mais um bilhão de consumidores até 2030.

Conclusão: ou o futuro é negro, com energia ou é escuro mesmo! A energia do futuro aparentemente não está entre nós.