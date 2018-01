Voluntariado online que funciona

Semana passada dei minha primeira aula online grátis. Gostei muito da experiência e queria compartilhá-la aqui com os leitores do blog. Me candidatei a professor voluntário (a quem eles chamam de “expert”) do programa Apps for Goods patrocinado pela Google e pela CDI.

A Google todos conhecem. A CDI é aquela ONG brasileira fundada pelo empreendedor Rodrigo Baggio que ganhou fama por ensinar ferramentas digitais em comunidades carentes do Rio de Janeiro, espalhando-se depois por vários países do mundo. Achei o sistema muito bem montado e com um potencial grande de ganhar escala com o tempo.

Funciona assim: Por um lado, as escolas de educação primária e secundária se candidatam a receber ajudar de experts. Os adolescentes criam aplicativos para smartphones e se reúnem com os experts a cada X semanas, desenvolvendo pouco a pouco seus aplicativos até competirem com outras escolas. Tudo isso é liderado por seus professores, que aprendem junto com eles. No final do processo a Google escolhe alguns aplicativos para lançá-los de verdade.

Por outro lado, os experts se candidatam a doar horas para as escolas. A Apps for Good junta as duas pontas através de uma Community Manager encarregada pessoalmente de falar (normalmente por e-mail) com cada escola e expert para organizar um dia e um horário comum. Sim há uma ferramenta automática para isso, mas como eu imagino que as pessoas tendam a não usá-la (eu mesmo, por exemplo, não tenho tempo para ficar entrando numa plataforma e vendo quando uma escola precisará de minha ajuda). A Community Manager faz isso acontecer de forma ativa, com e-mails bem precisos, do tipo: “Professor, você estará disponível para os dias tal e tal? Se não puder responder afirmativamente nas próximas 24 horas, desconsidere esta mensagem.”

Os encontros ocorrem pessoalmente ou por Skype. No meu caso, só tenho podido participar via Skype pois a iniciativa está acontecendo por enquanto somente em inglês e no Reino Unido. By the way, para quem pensar em se candidatar a expert (o que recomendo), aviso que é complicado entender o sotaque britânico das engravatadas crianças dos subúrbios de Londres.

Nota adicionada em 7/Fev/2014: Foram publicadas as apps vencedoras de 2013, criadas por alunos e professores de escolas secundárias.

Apps for Goods: Winners 2013

