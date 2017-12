Uma tradicional instituição do futuro.

Há tempos ouço falar da Fundação Salvador Arena, localizada na cidade de São Bernardo do Campo, na grande São Paulo. Inovadora, ousada e empreendedora eram alguns dos adjetivos que escutava de amigos professores sobre a organização. Por coincidência, recebi um convite para visitá-los no início deste ano. Querem dar mais voz ao seu projeto de expansão de uma educação gratuita de alta qualidade (todos os alunos recebem 100% de bolsa).

Idealizada pelo empreendedor de mesmo nome, imigrante italiano que se tornou um dos maiores industriais do Brasil ao construir uma grande indústria de transformação de metais nos anos 1950, a fundação acabou se tornando proprietária da empresa que a fundou, gerindo uma enorme quantidade de ativos que alimenta um projeto que não para de crescer. São quase 50 milhões de reais de orçamento por ano, gastos com cerca de 2.500 alunos de ensino fundamental, médio e superior.

A título de comparação, isso representa um orçamento de quase 20 mil reais por aluno por ano, volume parecido ao orçamento gasto por governos de países como Canadá e Japão com seus alunos, segundo dados da OECD (2014). No Brasil, governos federal e estaduais gastam entre 3 e 6 mil reais por aluno por ano (no ensino médio) segundo dados da OECD e do MEC (2012). Na Fundação Salvador Arena justificam estes gastos uma infra-estrutura educacional impecável, com ginásios, salas de aula e laboratórios dotados de equipamentos de última geração e processos regidos pelas normas de qualidade ISO 9001.

Mas o que mais me chamou atenção na visita não foi apenas o impressionante legado deixado por este Empreendedor com “E” maiúsculo, que deixou sua herança altruisticamente à serviço da educação. Mas sim o chamado “brilho nos olhos” de todos com quem tive a oportunidade de conversar: dos recepcionistas aos alunos, passando por professores e funcionários, todos representavam a instituição com aquela mistura de competência, orgulho e humildade que poucos são capazes de emanar nos dias de hoje. Não é toa que a escola tem ocupado as primeiras posições do ENEM na região do ABC Paulista desde 2009.

Video que fiz de uma demonstração de robótica avançada: video (20s).

***

