Semana da Educação Aberta 9 a 13 de Março de 2015

A Educação Aberta é um conceito crescentemente discutido no mundo da educação. Como grande parte do conteúdo educacional passará a estar em formato digital, o movimento abre oportunidade para que professores, empresas privadas, governos e organizações não governamentais produzam conteúdos educacionais de utilização livre e gratuita. Ou seja, sob este conceito conteúdos tais como jogos, livros eletrônicos, vídeos, etc podem ser copiados, modificados e reutilizados sob as regras de um creative commons (tipo de licença ou copyright sobre propriedade intelectual) bem permissivo.

A Semana da Educação Aberta, edição brasileira da Open Education Week acontecerá de 09 a 13 de março neste ano, com vários debates online. O evento faz parte do movimento global para a Educação Aberta e tem por objetivo conscientizar o público sobre a Educação Aberta e seu potencial de impacto sobre um ensino de maior qualidade a nível mundial.

Confira a agenda do evento neste link: Semana da Educação Aberta – Brasil.