O blog “Educação no Século 21” está no ar!

Inacreditável. Aqui estou, com a felicidade enorme de poder compartilhar com vocês, leitores do Estadão, um pouco da experiência que tenho vivido pela Europa e pelo mundo ao explorar formas de desenvolver cursos educacionais do “futuro”.

A ideia desse blog surgiu há uns dois anos, quando minha carreira me levou a conjugar definitivamente três áreas com as quais convivi profissionalmente: tecnologia, marketing e educação. Hoje, aos meus 36 anos de idade, cheguei num ponto emocionante de minha carreira, onde vejo, diariamente, que as formas de aprender (e ensinar) dos nossos filhos e netos não terão quase nenhuma semelhança com as formas pelas quais fomos educados.

Em 2010, me mudei para a Espanha, para me dedicar a explorar o setor da educação superior internacional e vislumbrar formas de fazer com que este se adapte rapidamente a este mundo crescentemente interconectado e interdependente em que vivemos.

Como podemos ensinar (e aprender de) mais pessoas, em mais cantos do mundo, e de maneira mais rápida, prática e eficiente? Como fazer com estas pessoas desenvolvam uma visão crítica do mundo, sendo também partícipes dessa nova ordem? Como estas pessoas acrescentarão seu legado de cultura e conhecimento às demais?

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Perguntas difíceis, não são? Pois espero poder contribuir, com este blog, para que este debate se estenda também ao Brasil e a todas as pessoas que saibam português neste mundo afora, de forma que possamos estabelecer um diálogo amplo e saudável entre professores, alunos e dirigentes de instituições educacionais que se interessem pelo futuro da educação.

***

Para mais info (em inglês):

Meu Twitter: @neweduca

Meu Facebook: https://www.facebook.com/newton.campos.phd

Minha Home Page: http://www.newtoncampos.com