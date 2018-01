Quem Faz

NEWTON M. CAMPOS. é Doutor em Empreendedorismo pela FGV-SP (2010), MBA pela IE Business School de Madri e pelo IIM Indian Institute of Management de Calcutá (2002) e Contador pela PUC-SP. Atualmente é Professor de Empreendedorismo da IE Business School e da FGV-SP, além de Vice-Coordenador do GVcepe Centro de Estudos em Private Equity e Venture Capital da FGV-SP, sócio-Diretor da empresa SoliPh Empreendedorismo e Serviços Educacionais e coordenador do Comitê de Educação e Tecnologia da Associação Brasileira de Startups. Acumula mais de 20 anos de experiência na área de Desenvolvimento de Novos Negócios para os setores de Educação e Tecnologia, mais de três deles como diretor responsável pelos MBAs a distância da IE Business School, os principais do mundo na atualidade.