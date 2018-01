Já é possível “ler a mente” dos alunos.

A notícia chamou minha atenção e saiu em alguns meios de comunicação aqui da Espanha na semana passada.

Através do uso da tecnologia de Realidade Aumentada, o professor espanhol Telmo Zarraonandía consegue interpretar melhor os seus alunos, sem nem mesmo ter que perguntar se eles entenderam uma discussão ou não.

Os óculos de Realidade Aumentada desenvolvidos pelo Prof. Zarraonandía permitem que o usuário visualize símbolos por sobre as cabeças dos alunos em sala de aula, ao vivo. Os símbolos são ativados individualmente, por cada aluno, através de seus telefones celulares.

A principal vantagem do sistema é que o aluno pode se comunicar com o professor de maneira privada e imediata, sem precisar interromper uma sessão magistral ou um debate estabelecido entre o professor e o grupo. Ninguém fica sabendo se ele está com dúvidas, apenas o professor. “Para os alunos mais tímidos este tipo de interação pode resultar muito confortável”, comentou o professor a um destes meios.

A Realidade Aumentada consiste na integração entre os dados trazidos por algum sistema informático com as imagens reais observadas pelo ser humano. É chamada assim justamente porque mistura a realidade com mais informações que não estavam disponíveis facilmente para captação pelo olho humano.

No vídeo abaixo vocês podem ver como o sistema do Prof. Zarraonandía funciona. O vídeo está em castelhano, ao clicar sobre a imagem abaixo se abrirá em outra janela.

As tecnologias surgidas com este boom global de investimento em tecnologias para a educação sempre me surpreendem. É apenas uma questão de tempo para que os desenvolvedores encontrem mais e mais aplicações úteis para o uso da Realidade Aumentada na educação. Muito bom!



