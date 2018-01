Fellowship em Empreendedorismo Educacional

Recebi há pouco esta informação de uma amiga e divulgo aqui para os leitores do blog.

Trata-se de uma breve nota para divulgar o fellowship Patricia Koldyke em Empreendedorismo Educacional promovido pelo Conselho para Assuntos Globais de Chicago (Chicago Council on Global Affairs). O fellowship é voltado para empreendedores(as) educacionais brasileiros, de 30 a 45 anos de idade.

Traduzo aqui um trecho da nota de divulgação (os trechos em destaque são meus):

“Para o fellowship Patricia Koldyke de 2013, vamos reconhecer um líder emergente que esteja fazendo uma contribuição única para a educação ou treinamento de habilidades pessoais e profissionais no Brasil. Esta pessoa receberá um reconhecimento honorário de 12.500 dólares além de transporte, acomodação e alimentação durante uma semana de estadia em Chicago. O prazo para apresentação de candidaturas é 15 de maio de 2013.

A educação e o treinamento de habilidades pessoais e profissionais são fundamentais para o sucesso na era da globalização. Por este motivo, o Conselho de Chicago procura líderes emergentes entre idades de 30 e 45 anos que estão demonstrando um compromisso com a melhoria da sua sociedade através do empreendedorismo educacional, o que pode incluir o treinamento de habilidades profissionais e liderança desenvolvimento para a juventude. A bolsa está aberta a todos os envolvidos em empreendimentos educacionais, incluindo mas não limitado a escolas, agências de fomento, instituições culturais, organizações sem fins lucrativos, agências governamentais e empresas privadas. O trabalho de uma pessoa agraciada com o fellowship Patricia Koldyke deve impactar pessoas que estão além de sua comunidade local e oferecer um modelo que pode ser replicado.”

Segue o link para nominações (em inglês): Fellowship Patricia Koldyke em Empreendedorismo Educacional.

Vídeo sobre o Conselho de Chicago:

