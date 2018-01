Empreendedores desde pequenos

A palavra “empreendedorismo” começou a ser utilizada nos jornais brasileiros a partir da década de 1990. Até aquela época utilizava-se a palavra “empresário” como referência àqueles que construíam novas organizações. O fato é que em menos de 20 anos o fenômeno do empreendedorismo se universalizou e hoje a promoção do chamado “comportamento empreendedor” se faz necessária em todos os cantos da Terra e do Brasil: do Alasca à Kamchatka, do Caburaí ao Chuí. Todos parecem querer liderar seus próprios destinos, em alinhamento com as “infinitas possibilidades” encontradas nas atuais economias capitalistas.

Mas a educação fundamental ainda não reflete esta realidade. Será possível que reflita? Será necessário que reflita? Estive esta semana com o ex-professor de empreendedorismo Marco Gregori, hoje executivo e diretor geral da Eduinvest, empresa que possui três escolas privadas de educação fundamental e técnica na Grande São Paulo. Gregori não tem dúvida de que isso seja necessário: “Neste século, precisaremos utilizar habilidades empreendedoras em diversos âmbitos de nossas vidas, não apenas numa empresa própria. Multinacionais, órgãos públicos, ONGs, entidades esportivas… todo tipo de organização irá requerer uma visão empreendedora por parte de seus colaboradores.” O sonho de Gregori é grande: “Quero propagar o exercício do comportamento empreendedor na educação básica e fundamental brasileira. Sei que levará algum tempo mas estou 100% comprometido com esta tarefa.”

Para que isso se torne uma realidade o ex-professor e sua equipe têm desenvolvido metodologias pedagógicas compatíveis com o aprendizado das mais diversas habilidades empreendedoras: criatividade e persistência na resolução de problemas, por exemplo, se misturam às matérias tradicionais do curso. O próximo passo será padronizar estas metodologias e multiplicá-las através de uma rede de escolas próprias ou conveniadas. Neste momento, a Eduinvest conversa com investidores interessados em compartilhar deste sonho.

