Educação tradicional? Gone with the wind…

E o vento levou (gone with the wind)… As escolas tradicionais vão ficar obsoletas. As metodologias tradicionais já estão obsoletas. Os professores tradicionais vão ficar obsoletos. As salas de aula tradicionais já estão obsoletas. Isso não acontecerá de forma muito rápida. Mas também não será tão lento. Preparem-se: o milenar mundo da educação entrou na dinâmica da “destruição criadora” de Schumpeter.

Na realidade, muitas coisas já estão mudando sem que nos demos conta. Quando os alunos levam seus smartphones, tablets e laptops para a sala de aula, automaticamente desafiam o grau de atualização dos professores e a forma como estes ensinam suas matérias. Assim, todos os professores já estão sendo obrigados a se adaptar, neste exato momento a esta nova realidade.

Os futuros professores já começarão suas carreiras nessa dinâmica, mudando a figura do “Mestre” para sempre. É incrível, depois de mais de 2 ou 3 mil anos de aulas expositivas, aprenderemos sobre os mais variados assuntos de forma realmente diferente a partir de agora.

Terei que publicar muitas coisas em inglês – ou até em outros idiomas – neste blog, pois a cada dia surgem inovações ao redor do mundo no setor da educação. Até que tenhamos tradutores automáticos confiáveis e rápidos, o idioma inglês será quase imposto como um dos conhecimentos mais básicos para a observação e interação com o que se passa pelo mundo nos próximos anos (como um amigo de Cingapura me disse outro dia: “para o bem o para o mal, o bad English já é o idioma mais falado do mundo, e continuará sendo, pois é muito prático.”).

Nesse vídeo, em inglês, podemos assistir aos premiados Professores Aaron Sams e Jonathan Bergmann de uma escola secundária nos EUA. Eles foram um dos precursores do movimento da sala de aula invertida (flipped classroom). Eles começaram a gravar suas aulas expositivas para os alunos assistirem em casa e passou a corrigir as lições de casa com eles em sala de aula. O método tem se espalhado rapidamente pelos EUA e pelo mundo. Uma ideia do que está vindo pela frente neste vídeo de 2 minutos.

***

Para mais info (em inglês):

