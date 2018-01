Educação será a protagonista do próximo TEDxSãoPaulo

Se você está envolvido com Educação de alguma forma e se interessa por iniciativas educacionais inovadoras, vai querer saber mais sobre o evento que a equipe do TEDxSãoPaulo incluiu no calendário de atividades de 2016.

Você já deve ter visto alguma palestra TED na internet. Lá você encontra mais de mil das melhores palestras do mundo nos mais variados temas, todas de até 18 minutos, com legendas para diversos idiomas. Fundado em 1984 no Estados Unidos, como sigla para “Tecnologia, Entretenimento e Design”, o formato ganhou projeção quando o jornalista e empreendedor inglês Chris Anderson assumiu sua direção, explorando o conceito “Ideas worth spreading”, que poderia ser traduzido para o português como “Ideais que merecem ser espalhadas.” Não confundamos este Chris Anderson com o famoso escritor Chris Anderson, também inglês, da revista Wired e do livro The Long Tail.

Em 2009, o TED criou o formato TEDx, que consiste em licenças para eventos de palestras “tipo TED” organizados de forma independente por entusiastas locais e fãs da proposta. Desde então, mais de 8 mil eventos TEDx já foram organizados pelo mundo. Em São Paulo, a franquia tem ganho força sob a gestão de Elena Crescia, argentina apaixonada pelo formato. Com uma longa trajetória profissional em ecossistemas nacionais e internacionais de inovação social, Elena entrou no universo TED em 2009 como tradutora voluntária e hoje coordena o TEDxSãoPaulo.

Pois bem, neste exato momento se encontra em construção o TEDxSãoPauloED, um evento de palestras que apresentará exclusivamente iniciativas inovadoras em Educação. Tive o privilégio de participar da primeira reunião de conceituação do evento que ocorreu no espaço Cubo, do Banco Itaú, esta semana. Neste primeiro encontro, mais de 40 educadores e profissionais de organizações de diferentes estados brasileiros se uniram para contribuir com ideias para o conteúdo do evento. Participaram instituições como Artemisia, Endeavor, Escolas Lumiar, FGV, Canal Porvir e SEBRAE, além de fundadores de várias Startups de Educação (EdTech). Em pouco menos de 4 horas de debate, mais de 60 assuntos foram identificados para exploração e inúmeras indicações de palestrantes foram feitas.

Mas o melhor de tudo é que você também pode participar! Faça deste um dos melhores eventos para a melhora da educação nas mais de 200 mil escolas e universidades brasileiras. No link abaixo você poderá enviar suas sugestões para a equipe do TEDxSãoPauloED. Ficou na dúvida sobre um tema ou sobre quem sugerir como palestrante para o evento? Compartilho dicas que foram debatidas neste encontro e podem te ajudar nesta tarefa:

“A gente tem que trazer para o TED assuntos que ganhem voz e inspirem as pessoas a melhorar a qualidade da educação no Brasil e no mundo.”

“O TEDxSãoPaulo quer ajudar na divulgação de ideias poderosas, que possam servir de modelo para professores, alunos, gestores e demais participantes do ambiente educacional brasileiro.”



“Seja qual for a ideia ou palestrante que escolhamos, sua mensagem deve ser capaz de reverberar e ganhar simpatizantes pelo Brasil e pelo mundo.”

O evento ocorrerá no fim do primeiro semestre de 2016 e a data definitiva será anunciada em breve. No link abaixo você pode sugerir tópicos, palestrantes, deixar seus dados de contato e receber informações sobre o evento: http://tinyurl.com/tedxspform

***

