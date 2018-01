Educação a Distância no Congresso Nacional

No dia 26/Fev (quarta-feira), a convite do deputado Alex Canziani, proferirei uma palestra na Comissão Mista de Educação do Congresso Nacional sobre os desafios da Educação a Distância no mundo e no Brasil e sobre a reconhecida contribuição da IE Business School ao setor.

Entre diversos assuntos pertinentes à classe política brasileira, discutiremos iniciativas como a iZone do governo de Nova Iorque, que mobiliza políticos, escolas e startups de educação para concepção e compartilhamento de modelos de aprendizagem inovadores.

Local: Plenário 10 (Comissão de Educação), Anexo II da Câmara dos Deputados.

Data: 26/Fev/2014.

Hora: 9h às 10h.

Transmissão: O evento será transmitido ao vivo pela TV Câmara.

O evento é destinado a deputados, senadores e seus assessores mas a sessão será pública. Professores e demais interessados externos devem chegar 15m antes, portando RG.

Nota adicionada em 7/Mar/2014: Segue o link para a apresentação que fiz no Congresso e uma imagem da transmissão televisiva. Durou cerca de 45 minutos com boa receptividade por parte do público local e dos telespectadores.

