E se fizéssemos a escolha de não escolarizar nossos filhos…

O documentário “Ser e vir a ser (Vivendo e aprendendo)” trata de um assunto que tem sido bastante discutido fora do Brasil, o unschooling, a educação realizada pelos próprios pais e amigos ao longo da vida da criança. Com muita razão o assunto é polêmico, o que faz com que um documentário que discuta o assunto mereça nossa atenção.

Amanhã, dia 9 de Janeiro de 2015 ocorrerá uma exibição do documentário em São Paulo (cada pessoa paga quanto quiser). Pessoas de todo o Brasil podem entrar em contato com os produtores, através do site (clique aqui), para solicitar ou patrocinar uma exibição em sua cidade.

Sexta-feira (09/Jan/2015) 18:30 – São Paulo – SP

Rua Laboriosa, 89 – Vila Madalena, SP

Exibição seguida de roda de conversa com a diretora do filme Clara Bellar.

O trailler do filme pode ser visto neste video (2m).

***

Para mais info (em inglês):

